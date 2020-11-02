Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико».

— К нам приедет очень интересная, хорошая команда. «Локомотиву» знаком «Атлетико». С испанцами будут два матча, после перерыва сыграем в Мадриде. Я уважаю эту команду, она регулярно доходят до решающих стадий еврокубков. В последней игре с «Баварией» мы оставили хорошее впечатление, но не набрали очков. Во вторник на поле мы сделаем все, чтобы набрать очки. Мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков, — сказал Николич. (Гоша Чернов)

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.