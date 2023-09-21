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Сане признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лерой Сане.
Фото AFP

Нападающий «Баварии» Лерой Сане признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3). На его счету один забитый гол.

«Ключевой вклад в игру. Не в столь уж многих эпизодах он поучаствовал, но решающими были моменты отрыва от своего опекуна, создававшие численный перевес в атаке. Защититься от этого «Юнайтед» не смог. Ключевые гол и роль в победе в целом — наряду с Мусиалой. Он создавал на поле игровое преимущество», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039178--bayern-vs-man-united/
Лерой Сане
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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