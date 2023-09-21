Сане признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3). На его счету один забитый гол.

«Ключевой вклад в игру. Не в столь уж многих эпизодах он поучаствовал, но решающими были моменты отрыва от своего опекуна, создававшие численный перевес в атаке. Защититься от этого «Юнайтед» не смог. Ключевые гол и роль в победе в целом — наряду с Мусиалой. Он создавал на поле игровое преимущество», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).