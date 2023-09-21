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Томас Мюллер стал третьим игроком в истории футбола, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Томас Мюллер.
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер стал третьим игроком за всю историю футбола, который одержал 100 побед в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sports.

«Бавария» дома обыграла «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов — 4:3. 34-летний немец вышел на замену на 87-й минуте.

Эта победа стала для Мюллера сотой за карьеру в Лиге чемпионов. Ранее это достижение покорилось Икеру Касильясу (101 победа) и Криштиану Роналду (115).

Кроме того, Мюллер стал первым игроком в истории футбола, одержавшим 100 побед в ЛЧ с одной командой, поскольку Касильяс и Роналду выступали за несколько клубов.

Икер Касильяс
Криштиану Роналду
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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