Баллак: «Бавария» должна была победить «МЮ» с более крупным счетом»

Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал победу мюнхенской команды над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Бавария» по-прежнему оставляет неоднозначное впечатление: зачастую не знаешь, чего от нее ожидать. «Юнайтед» не на равном уровне игры с «Баварией», но начал он хорошо. Подводя итоги, можно сказать, что «Бавария» должна была победить с более крупным счетом, но следует отметит и такой положительный момент: на каждый пропущенный мяч она реагировала превосходно", — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).