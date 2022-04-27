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27 апреля, 23:31

«Это должен быть Бензема». Агуэро — о претендентах на «Золотой мяч»

Агуэро считает, что Бензема главный фаворит на то, чтобы получить «Золотой мяч»
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о претендентах на «Золотой мяч» в 2022 году.

«Это должен быть Бензема. Такие цифры в Лиге чемпионов показывали только Месси и Роналду», — цитирует Агуэро ESPN Futbol Argentina.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» нападающий «сливочных» Карим Бензема оформил дубль (4:3).

В текущем розыгрыше ЛЧ 34-летний француз забил 14 голов, показав пятый лучший результат в истории турнира. Лучшим бомбардиром по итогу сезона в ЛЧ является Криштиану Роналду — 17 голов.

Карим Бензема
Серхио Агуэро
Лига чемпионов УЕФА
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