Садио Мане: «Матч с «Зальцбургом» был непростым, но «Ливерпуль» заслуженно победил»
10 декабря 2019, 23:52
Форвард «Ливерпуля» Садио Мане отметил, что его команде было непросто обыграть «Зальцбург» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
— Матч получился очень непростым. Но мы именно этого и ждали, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Смогли прибавить во втором тайме и создали очень много моментов. Наби Кейта забил прекрасный гол в матче со своим бывшим клубом. Очень за него рад. Я считаю, что мы полностью заслужили эту победу.
«Ливерпуль» набрал 13 очков и с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027112/?iv=true
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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