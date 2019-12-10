Садио Мане: «Матч с «Зальцбургом» был непростым, но «Ливерпуль» заслуженно победил»

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане отметил, что его команде было непросто обыграть «Зальцбург» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

— Матч получился очень непростым. Но мы именно этого и ждали, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Смогли прибавить во втором тайме и создали очень много моментов. Наби Кейта забил прекрасный гол в матче со своим бывшим клубом. Очень за него рад. Я считаю, что мы полностью заслужили эту победу.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.