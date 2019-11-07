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Рыбус перенесет операцию в декабре

13:16
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.

«Постепенно прихожу в форму, — приводит слова Рыбуся Polsat Sport. — У меня есть проблемы со здоровьем. В декабре меня ждет операция. Мы решили совместно с клубом, что до этого момента я приложу все усилия и буду играть столько, сколько смогу.

Трудно что-то сказать о новом контракте. Были предварительные переговоры, но пока без конкретики".

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Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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