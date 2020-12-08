Рыбус отметил уровень игроков «Баварии»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» отметил уровень игры мюнхенцев.

— Силы на игру завтра есть, — сказал Рыбус. — Последние игры хорошо себя чувствую физически. Даже лучше, чем раньше. Травм нет. Все у меня хорошо.

Игроки «Баварии»? Дэвис очень хорошо выглядит. Скоростной игрок, создает моменты у ворот соперника. Может, он лучший левый защитник в мире.

Кого опасаюсь? У многих высокий уровень. Нелегко против них играть. Надо держать концентрацию на протяжении 90 минут и выполнять тактические задачи. Уверен, что если будем бороться, получим хороший результат.

(Наталья Юрина)

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 9 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.