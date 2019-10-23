Руслан Малиновский: «Первые полчаса сложились хорошо, но два гола Агуэро изменили ход игры»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский — о матче с «Манчестер Сити» (1:5) в Лиге чемпионов. В этой игре он забил с пенальти.

— Нам противостояла выдающаяся команда. Первые полчаса сложились хорошо, мы оказывали давление на оппонента, выигрывали мячи, создавали моменты, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Возможно два мяча Агуэро поменяли ход встречи. При счете 2:1 мы постарались пойти вперед, чтобы забить, но «Сити» очень силен. Эдерсон умеет выполнять дальние забросы и ускорять игру, а у них есть быстрые футболисты. За счет этого они и преуспели — забросов в свободные зоны. Так они забили три гола во втором тайме.