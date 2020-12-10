Роналду скучает по зрителям на стадионе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что соскучился по болельщикам на трибунах стадионов. Зрителям запрещено посещать игры из-за пандемии коронавируса.

«Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, и мы надеемся, что очень скоро все изменится... Но до тех пор шоу должно продолжаться!» — написал Роналду в Instagram.

Португалец опубликовал фотографию с матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). В этой встрече он оформил дубль.