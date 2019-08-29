Роналду и Месси после жеребьевки в Монако: Криштиану — у вертолета с друзьями, Лео — с женой
Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов и награждение лучших игроков года турнира по версии УЕФА. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси присутствовали на этом мероприятии.
После награждения, на котором защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему игроку ЛЧ сезона-2018/19, Роналду и супруга Месси Антонелла Рокуццо опубликовали в своих Instagram-аккаунтах фотографии.
34-летний португалец улетел с мероприятия на вертолете в компании своих друзей, подписав снимок: «Возвращаюсь домой!»
Жена 32-летнего аргентинца сфотографировался с Месси и написала: «Поздравляю, моя любовь!»
Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19
Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020