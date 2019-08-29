Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов и награждение лучших игроков года турнира по версии УЕФА. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси присутствовали на этом мероприятии.

После награждения, на котором защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему игроку ЛЧ сезона-2018/19, Роналду и супруга Месси Антонелла Рокуццо опубликовали в своих Instagram-аккаунтах фотографии.

34-летний португалец улетел с мероприятия на вертолете в компании своих друзей, подписав снимок: «Возвращаюсь домой!»

Жена 32-летнего аргентинца сфотографировался с Месси и написала: «Поздравляю, моя любовь!»

Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020