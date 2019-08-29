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Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19

20:19
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА. В прошлом сезоне голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем турнира.

На награду также претендовали Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

28-летний ван Дейк провел в главном европейском клубном турнире 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее ван Дейк был назван лучшим защитником турнира.

Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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