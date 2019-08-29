Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА. В прошлом сезоне голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем турнира.

На награду также претендовали Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

28-летний ван Дейк провел в главном европейском клубном турнире 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее ван Дейк был назван лучшим защитником турнира.

? ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ?



Лучший футболист сезона 2018/19 по версии УЕФА ??#UEFAawards | #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/0SewVLGbeb — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 29, 2019

Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.