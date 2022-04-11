Ромелу Лукаку пропустит ответный матч «Челси» против «Реала»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не поможет команде в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», пишет The Telegraph.

По данным источника, у игрока травма пятки, из-за которой он 9 апреля пропустил матч с «Саутгемптоном» (6:0). Игру в Лиге чемпионов бельгиец также пропустит.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счетом 3:1. Ответная игра пройдет 12 апреля.

В сезоне-2021/22 Лукаку забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Челси».