Хаверц: «В прошлом сезоне «Челси» подходил к матчам ЛЧ в качестве аутсайдера»

Хаверц рассказал об изменениях в «Челси» спустя год после победы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал об изменениях в команде спустя год после победы в Лиге чемпионов.

«Думаю, мы прибавили в зрелости с тех пор. В команду пришли новые игроки, а некоторые ушли. Это нормальный процесс. Мы также стали более сплоченными, особенно после всех последних разговоров вокруг клуба. Полагаю, мы стали лучше как команда, стали более дружным коллективом.

Конечно, по сравнению с прошлым годом все изменилось. Тогда мы всегда подходили к матчам в качестве аутсайдеров, а в этом сезоне выходим как действующие победители Лиги чемпионов", — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.

6 апреля в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2021/22 «Челси» дома уступил «Реалу» со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.