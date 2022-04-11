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Хаверц: «В прошлом сезоне «Челси» подходил к матчам ЛЧ в качестве аутсайдера»

Хаверц рассказал об изменениях в «Челси» спустя год после победы в Лиге чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал об изменениях в команде спустя год после победы в Лиге чемпионов.

«Думаю, мы прибавили в зрелости с тех пор. В команду пришли новые игроки, а некоторые ушли. Это нормальный процесс. Мы также стали более сплоченными, особенно после всех последних разговоров вокруг клуба. Полагаю, мы стали лучше как команда, стали более дружным коллективом.

Конечно, по сравнению с прошлым годом все изменилось. Тогда мы всегда подходили к матчам в качестве аутсайдеров, а в этом сезоне выходим как действующие победители Лиги чемпионов", — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.

6 апреля в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2021/22 «Челси» дома уступил «Реалу» со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

Источник: https://ru.uefa.com/api/v1/linkrules/article/0274-14e19cee6572-116ace4ba416-1000/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Кай Хаверц
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