Робертсон считает, что важно начинать группу Лиги чемпионов с победы

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после победы над «Миланом» в Лиге чемпионов отметил важность успеха в стартовой встрече.

«Мы забили быстрый гол, а потом Хендо удался замечательный удар. После него у «Милана» не было реальных возможнсотей отыграться, что очень нас порадовало. Мы знаем, насколько трудна Лига чемпионов и как важно начинать турнир с победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Порту» — «Ливерпуль» и «Милан» — «Атлетико».