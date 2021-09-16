Робертсон считает, что важно начинать группу Лиги чемпионов с победы
03:03
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после победы над «Миланом» в Лиге чемпионов отметил важность успеха в стартовой встрече.
«Мы забили быстрый гол, а потом Хендо удался замечательный удар. После него у «Милана» не было реальных возможнсотей отыграться, что очень нас порадовало. Мы знаем, насколько трудна Лига чемпионов и как важно начинать турнир с победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.
Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Порту» — «Ливерпуль» и «Милан» — «Атлетико».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/
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