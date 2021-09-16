Мбаппе получил травму лодыжки в матче с «Брюгге»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не смог доиграть матч Лиги чемпионов против «Брюгге». Как сообщил главный тренер парижан Маурисио Почеттино, игрок травмировал лодыжку.

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе «ПСЖ». На 51-й минуте его заменили на Мауро Икарди.

«Мбаппе подвернул лодыжку, у него уже были проблемы с обеими лодыжками. Посмотрим на его состояние в четверг, когда сможем получить более подробную информацию», — цитирует L'Equipe Почеттино.