Мбаппе получил травму лодыжки в матче с «Брюгге»
02:32
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не смог доиграть матч Лиги чемпионов против «Брюгге». Как сообщил главный тренер парижан Маурисио Почеттино, игрок травмировал лодыжку.
Мбаппе вышел на поле в стартовом составе «ПСЖ». На 51-й минуте его заменили на Мауро Икарди.
«Мбаппе подвернул лодыжку, у него уже были проблемы с обеими лодыжками. Посмотрим на его состояние в четверг, когда сможем получить более подробную информацию», — цитирует L'Equipe Почеттино.
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