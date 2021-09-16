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Родригу очень рад, что забил «Интеру»

03:17
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Вингер «Реала» Родригу после победы над «Интером» (1:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что вся команда постаралась. Бразилец стал автором единственного гола.

«Я очень рад. Это превосходный результат. Вся команда отлично постаралась. Мне кажется, я хорошо играл и был чем-то полезен всякий раз, когда выходил на поле в Лиге чемпионов. Я очень рад. Мне нравится играть в Лиге чемпионов и забивать голы», — цитирует пресс-служба УЕФА Родригу.

Интер — Реал

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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