00:44 | Футбол — Лига чемпионов

Рейтинг УЕФА: португальцы все ближе. Россия пока шестая

2
Обсудить

Португальские клубы не оставляют попыток подняться в таблице коэффициентов УЕФА.

Наши конкуренты взяли два очка благодаря победе "Бенфики" над франкфуртским "Айнтрахтом" (4:2). Португальский коэффициент сезона опять увеличился. Теперь он составляет 10,900 балла, а наш - 7,583. Угроза российскому месту в рейтинге УЕФА все возрастает.

Сейчас разность между суммарными коэффициентами за пять сезонов составляет 2,317 балла. "Порту" (проиграл первый матч "Ливерпулю" в Лиге чемпионов 0:2) и "Бенфике" на двоих надо набрать 12 зачетных очков, чтобы обойти Россию. С учетом бонусов за выход в полуфинал и финал эта цель пока еще достижима.

К примеру, две португальские команды могут выиграть по одному оставшемуся матчу в четвертьфинале - это принесет им в общей сложности четыре очка и еще одно или два бонусных (в зависимости от того, пройдет ли "Порту" в полуфинал). То есть останется добыть еще шесть или семь баллов. Это три победы и бонус за выход в финал ("Бенфике" по силам добраться до решающего матча Лиги Европы и взять приз).

Тогда Россия потеряет шестое место, и летом 2020 года сможет заявить в еврокубки только пять, а не шесть команд. При этом лишь две, а не три - в Лигу чемпионов. Одна попадет напрямую в групповой турнир, а другой придется проходить отбор. (Александр Бобров)

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЕ

12

0

12

2. Краснодар

ЛЕ

11

0

11

3. ЦСКА

ЛЧ

5

4

9

4. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

5. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

4,5

0

4,5

6. Уфа

ЛЕ

3

0

3

Всего: 45,5 очка, 6 команд, коэффициент 7,583, 9-е место в сезоне.

 

Таблица коэффициентов УЕФА (2014/15 - 2018/19)

Страна

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,214

23,928

20,142

19,714

18,428

129

102,426

7 (3*)

2. Англия

13,571

14,250

14,928

20,071

18,357

128,5

81,177

7 (6)

3. Италия

19,000

11,500

14,250

17,333

12,642

88,5

74,725

7 (2)

4. Германия

15,857

16,428

14,571

9,857

14,500

101,5

71,213

7 (1)

5. Франция

10,916

11,083

14,416

11,500

10,583

63,5

58,498

6 (0)

6. Россия

9,666

11,500

9,200

12,600

7,583

45,5

50,549

6 (0)

7. Португалия

9,083

10,500

8,083

9,666

10,900

54,5

48,232

5 (2)

8. Бельгия

9,600

7,400

12,500

2,600

7,800

39

39,900

5 (0)

9. Украина

10,000

9,800

5,500

8,000

5,600

28

38,900

5 (0)

10. Турция

6,000

6,600

9,700

6,800

5,500

27,5

34,600

5 (0)

11. Голландия

6,083

5,750

9,100

2,900

7,600

38

31,433

5 (1)

12. Австрия

4,125

3,800

7,375

9,750

6,200

31

31,250

5 (0)

13. Чехия

3,875

7,300

5,500

5,500

6,500

32,5

28,675

5 (1)

14. Греция

6,200

5,400

5,800

5,100

5,100

25,5

27,600

5 (0)

15. Хорватия

6,875

4,500

5,125

5,125

5,750

23

27,375

4 (0)

16. Дания

2,900

5,500

8,500

5,250

4,875

19,5

27,025

4 (0)

17. Швейцария

6,900

5,300

4,300

6,500

3,900

19,5

26,900

5 (0)

18. Кипр

3,300

3,000

5,500

7,000

6,125

24,5

24,925

4 (0)

19. Сербия

2,750

4,250

2,875

6,375

6,000

24

22,250

4 (0)

20. Шотландия

4,000

3,000

4,375

4,000

6,750

27

22,125

4 (0)

21. Белоруссия

5,500

5,125

3,000

3,250

5,000

20

21,875

4 (0)

22. Швеция

3,900

4,750

2,750

5,375

4,125

16,5

20,900

4 (0)

23. Норвегия

2,200

7,250

1,375

4,000

5,375

21,5

20,200

4 (0)

24. Казахстан

3,375

4,625

2,750

4,250

4,250

17

19,250

4 (0)

25. Польша

4,750

5,500

3,875

2,875

2,250

9

19,250

4 (0)

26. Азербайджан

3,625

4,375

4,250

4,375

2,375

9,5

19,000

4 (0)

27. Израиль

1,375

2,250

6,750

5,625

2,625

10,5

18,625

4 (0)

28. Болгария

4,250

1,000

4,250

4,000

4,000

16

17,500

4 (0)

29. Румыния

5,125

2,250

3,300

2,900

2,375

9,5

15,950

4 (0)

30. Словакия

2,750

3,750

2,125

1,875

5,125

20,5

15,625

4 (0)

31. Словения

4,000

1,000

2,250

4,625

3,125

12,5

15,000

4 (0)

32. Лихтенштейн

2,500

5,000

2,500

2,000

1,500

1,5

13,500

1 (0)

33. Венгрия

2,125

1,625

1,875

1,625

3,250

13

10,500

4 (0)

34. Македония

1,125

1,500

1,250

3,125

1,000

4

8,000

4 (0)

35. Молдавия

1,750

1,250

0,875

2,750

1,125

4,5

7,750

4 (0)

36. Албания

0,875

2,125

0,875

2,625

1,000

4

7,500

4 (0)

37. Ирландия

2,000

0,700

2,625

1,125

1,000

4

7,450

4 (0)

38. Финляндия

2,400

1,000

1,750

1,250

0,875

3,5

7,275

4 (0)

39. Исландия

2,500

1,125

1,000

1,125

1,500

6

7,250

4 (0)

40. Босния

1,750

1,500

0,500

1,375

2,000

8

7,250

4 (0)

41. Литва

0,500

0,750

0,500

2,375

2,625

10,5

6,750

4 (0)

42. Латвия

0,250

1,625

1,375

0,750

1,625

6,5

5,625

4 (0)

43. Люксембург

0,500

0,750

0,750

0,875

2,625

10,5

5,500

4 (0)

44. Армения

0,375

1,625

1,125

0,625

1,500

6

5,250

4 (0)

44. Мальта

0,125

0,875

1,250

1,375

1,500

6

5,125

4 (0)

46. Эстония

1,500

1,000

1,375

0,625

0,500

2

5,000

4 (0)

47. Грузия

1,250

0,625

1,125

0,125

1,625

6,5

4,750

4 (0)

48. Уэльс

0,125

1,500

1,000

0,500

1,000

4

4,125

4 (0)

49. Черногория

0,750

1,000

0,875

1,125

0,375

1,5

4,125

4 (0)

50. Фареры

1,375

0,375

0,375

0,750

1,125

4,5

4,000

4 (0)

51. Гибралтар

0,250

0,750

1,500

0,500

1,000

3

4,000

3 (0)

52. Сев.Ирландия

1,375

0,750

0,500

0,750

0,500

2

3,875

4 (0)

53. Косово

0,000

0,000

0,000

0,000

2,500

5

2,500

2 (0)

54. Андорра

0,500

0,166

0,166

0,166

0,833

2,5

1,831

3 (0)

55. Сан-Марино

0,000

0,000

0,000

0,166

0,500

1,5

0,666

3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2020/21.

Опрос

Кто из четвертьфиналистов фаворит Лиги чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ