«Ребята будут сражаться за себя и за Реми». «Краснодар» поддержал Кабелла перед матчем с «Олимпиакосом»

Сегодня, 27 августа, «Краснодар» дома примет «Олимпиакос» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Официальный Instagram «быков» опубликовал новую запись, в которой поддержал хавбека Реми Кабелла. 29-летний француз получил травму и выбыл на полгода.

Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу греческой команды.

— Ребята будут сражаться за себя и за Реми, — написано в сообщении «Краснодара». — Желаем здоровья Реми Кабелле и скорейшего возвращения в строй.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Олимпиакос».