«Реал Сосьедад» Захаряна вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» после 4 туров группового турнира гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Испанский клуб набрал 10 очков в группе D и благодаря победе «Интера» над «Зальцбургом» (1:0) стал недосягаем для других команд, поэтому гарантировано займет 1-е или 2-е место в таблице. У австрийского клуба, идущего третьим в группе, на данный момент всего 3 очка.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В этой Лиге чемпионов 20-летний россиянин сыграл в двух матчах против «Бенфики», проведя в общей сложности на поле 26 минут.