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Сегодня, 11:00

«Реал» — «Манчестер Сити»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча ЛЧ

Матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» начнется в 22.00 (мск)
Читать «СЭ» в
Радостные футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Сегодня, 4 мая, «Реал» в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проведет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция игры «Реал» — «Манчестер Сити» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча покажут на matchtv.ru. Она начнется в 21.45 (мск).

26 апреля команда Хосепа Гвардиолы на своем поле в первом матче 1/2 финала ЛЧ одержала победу над «Реалом», который тренирует Карло Анчелотти, — 4:3.

Финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет в Париже (Франция) на стадионе «Стад-де-Франс».

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
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