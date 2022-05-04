Сегодня, 4 мая, «Реал» в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проведет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция игры «Реал» — «Манчестер Сити» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча покажут на matchtv.ru. Она начнется в 21.45 (мск).

26 апреля команда Хосепа Гвардиолы на своем поле в первом матче 1/2 финала ЛЧ одержала победу над «Реалом», который тренирует Карло Анчелотти, — 4:3.

Финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет в Париже (Франция) на стадионе «Стад-де-Франс».