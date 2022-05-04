Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Время всегда ставит людей на свои места. Посмотрите, где сейчас Эмери, а где Дзюба»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Вильярреала» от «Ливерпуля» (2:3, 2:5 — общий счет) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионом и высказался о тренере испанцев Унаи Эмери.

«Вильярреал» провел отличную Лигу чемпионов. Хочется похвалить всех игроков испанской команды и, конечно, главного тренера. Унаи Эмери провел качественную работу с этой командой. Он в очередной раз доказал, что является замечательным тренером высокого уровня. Его старый конфликт с Артемом Дзюбой? Время всегда ставит людей на свои места. Посмотрите, где сейчас находится Эмери, а где Дзюба», — сказал Рианчо «СЭ».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».

Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. При нем в команде выступал форвард Артем Дзюба, который назвал испанского специалиста тренеришкой.