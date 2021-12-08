«Реал» — «Интер»: Барелла получил красную карточку, на поле произошла стычка
00:37
В матче Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» красную карточку получил полузащитник гостей Николо Барелла. Он был удален за то, что ударил Эдера Милитау.
Итальянца удалили на 64-й минуте. До этого у него произошел серьезный конфликт с Милитау. На поле произошла массовая стычка игроков команд.
«Реал» ведет 1:0. Единственный мяч забил Тони Кроос.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю