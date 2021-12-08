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«Реал» — «Интер»: Барелла получил красную карточку, на поле произошла стычка

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Стычка игроков «Реала» и «Интера». Фото Twitter
Стычка игроков «Реала» и «Интера». Фото Twitter
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В матче Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» красную карточку получил полузащитник гостей Николо Барелла. Он был удален за то, что ударил Эдера Милитау.

Итальянца удалили на 64-й минуте. До этого у него произошел серьезный конфликт с Милитау. На поле произошла массовая стычка игроков команд.

«Реал» ведет 1:0. Единственный мяч забил Тони Кроос.

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Евгений Петров все материалы автора

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