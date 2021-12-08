«Реал» забил 1000-й гол в Кубке/Лиге чемпионов
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Гол Тони Крооса в ворота «Интера» в матче Лиги чемпионов стал юбилейным для «Реала». Это 1000-й мяч «Королевского клуба» в Кубке/Лиге чемпионов без учета отборочного турнира, сообщает Opta.
«Реал» — рекордсмен по количеству победу в турнире (13). Трижды команда проигрывала в финале. Также клубу принадлежит самая длинная серия из побед в финалах — он выиграл первые пять турниров (с 1956 по 1960 год).
Также «Реал» является первым клубом, которому удалось выиграть Лигу чемпионов трижды кряду в новом формате турнира (в 2016, 2017 и в 2018 годах).
Испанский клуб едет в матче с «Интером» со счетом 1:0.
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