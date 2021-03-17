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Рамос считает, что «Реал» мог больше забить «Аталанте»

02:59
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Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что доеолвен результатом. По его мнению, мадридцы могли забить еще.

«Ставили задачу пройти дальше и выполнили ее, добившись отличного результата. Могли забить еще, но рады тому, как все сложилось и что мы сегодня показали.

После начала матча нам удалось подстроиться к манере игры соперника. Не ожидали, что он начнет прессинговать так активно, но быстро взяли ситуацию под свой контроль благодаря схеме с тремя защитниками. Понимали, что это может быть опасно, учитывая скоростные качества соперника, но все хорошо сложилось. Нельзя сказать, что соперник всерьез нам угрожал", — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса .

Реал — Аталанта

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029479--real-madrid-vs-atalanta/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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