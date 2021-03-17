«Собственные ошибки осложнили нам жизнь». Муриэль — о поражении от «Реала»
02:44
Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль после поражения от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что ошибки осложнили жизнь его команде.
«Мы хорошо начали, высоко прессинговали, но собственные ошибки осложнили нам жизнь в дальнейшем», — цитирует пресс-служба УЕФА Муриэля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029479--real-madrid-vs-atalanta/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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