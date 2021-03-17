Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль после поражения от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что ошибки осложнили жизнь его команде.

«Мы хорошо начали, высоко прессинговали, но собственные ошибки осложнили нам жизнь в дальнейшем», — цитирует пресс-служба УЕФА Муриэля.