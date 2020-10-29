Пять воспитанников «Краснодара» вышли на поле в матче с «Челси»

Воспитанники «Краснодара» вратарь Матвей Сафонов, полузащитники Даниил Уткин, Эдуард Сперцян и нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Леон Сабуа вышли на поле в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Как сообщает пресс-служба клуба, такое число своих футболистов — рекорд для клуба в еврокубках.