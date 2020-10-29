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Пять воспитанников «Краснодара» вышли на поле в матче с «Челси»

10:45
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Воспитанники «Краснодара» вратарь Матвей Сафонов, полузащитники Даниил Уткин, Эдуард Сперцян и нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Леон Сабуа вышли на поле в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Как сообщает пресс-служба клуба, такое число своих футболистов — рекорд для клуба в еврокубках.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137689

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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