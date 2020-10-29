Пьянич высказался о победе над «Ювентусом», откуда перешел в «Барселону» прошлым летом

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал победу над своей бывшей командой, «Ювентусом» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Я рад вернуться в Турин и увидеться с друзьями, — приводит Football Italia слова Пьянича. — Матч был сложным, но мы заслужили победу над отличным соперником. Это придает команде уверенности. Играли две сильных команды, но «Барселона» заслужила победу больше, чем «Ювентус». Мы хорошо играли на всех участках поля и могли забивать больше, но удовлетворены и тем, что есть. Желаю «Ювентусу» всего наилучшего, надеюсь, команда вновь завоюет скудетто в этом сезоне.

Пьянич перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в минувшее трансферное окно за 60 миллионов евро.