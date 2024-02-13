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13 февраля, 23:00

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграет с «Реалом Сосьедадом» в 1/8 финала Лиги чемпионов 14 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters

«ПСЖ» встретится с «Реалом Сосьедадом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 14 февраля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реал Сосьедад

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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