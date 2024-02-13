«Лацио» на своем поле сыграет с «Баварией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 14 февраля. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Лацио» — «Бавария» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также за встречей можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

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