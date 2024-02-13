Тухель: «Игроки «Лацио» действуют очень слаженно, это дисциплинированная команда»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Встреча пройдет завтра, 14 февраля.

«Игроки «Лацио» действуют очень слаженно, это крайне дисциплинированная команда с четким подходом в прессинге. Как и всегда при Маурицио Сарри, «Лацио» старается все контролировать, нам будет непросто добиться победы», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Матч «Лацио» — «Бавария» состоится в Риме. Начало — в 23.00 мск.