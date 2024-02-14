«ПСЖ» на своем поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже примет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» 14 февраля. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» пройдет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.40 мск.

Следите за ключевыми событиями поединка «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» в матч-центре «СЭ». На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция игры Лиги чемпионов.

Ответная игра между «Реал Сосьедад» и «ПСЖ» пройдет 5 марта на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, начало в 23.00 мск.

За испанский клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний футболист провел 25 матчей за команду и сделал одну результативную передачу.

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