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14 февраля, 22:08

«Лацио» — «Бавария»: Кейн и Сане выйдут с первых минут, Де Лигт остался в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Харри Кейн.
Фото Reuters

«Лацио» и «Бавария» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Романьоли, Хюсай, Гендузи, Весино, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Запасные: Сепе, Магро, Патрик, Камада, Педро, Касале, Кастельянос, Лаззари, Катальди, Наполитано.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Джэ, Геррейро, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Шмитт, Де Лигт, Шупо-Мотинг, Дайер, Сарагоса, Буй, Тель, Павлович.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» состоится в среду, 14 февраля в Риме и начнется в 23.00 (мск).

Арсен Захарян, Килиан Мбаппе и&nbsp;Харри Кейн. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад», «Лацио» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей
Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Бавария

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Лацио
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