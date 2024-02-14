«Лацио» — «Бавария»: Кейн и Сане выйдут с первых минут, Де Лигт остался в запасе

«Лацио» и «Бавария» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Романьоли, Хюсай, Гендузи, Весино, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Запасные: Сепе, Магро, Патрик, Камада, Педро, Касале, Кастельянос, Лаззари, Катальди, Наполитано.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Джэ, Геррейро, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Шмитт, Де Лигт, Шупо-Мотинг, Дайер, Сарагоса, Буй, Тель, Павлович.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» состоится в среду, 14 февраля в Риме и начнется в 23.00 (мск).