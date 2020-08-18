«ПСЖ» разгромил «Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале парижане не оставили шансов «Лейпцигу» — 3:0.

«ПСЖ» впервые в своей истории добрался до финала Лиги чемпионов. Соперник парижан определится в противостоянии «Баварии» и «Лиона».

В последний раз французский клуб добивался успеха в самом престижном клубном турнире в сезоне-1992/93, когда «Марсель» победил «Милан».

Лига чемпионов

1/2 финала

«РБ Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 0:3 (0:2)

Голы: Маркиньюс, 13 (0:1). Ди Мария, 42 (0:2). Бернат, 56 (0:3).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Клостерманн (Орбан, 83), Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Забитцер, Лаймер (Хальстенберг, 62), Нкунку (Форсберг, 46), Ольмо (Шик, 46), Поульсен.

«ПСЖ» (Франция): Рико, Тиагу Силва, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Эррера (Дракслер, 83), Паредес (Верратти, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Неймар, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86).

Предупреждения: Кимпембе, 45+3. Лаймер, 61. Хальстенберг, 79. Поульсен, 79.

Судья: Кайперс (Голландия).

18 августа. Лиссабон. Стадион «Да Луш».