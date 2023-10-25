«ПСЖ» сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов 25 октября в 22:00

«ПСЖ» сыграет против «Милана» в групповом этапе Лиги чемпионов 25 октября, в среду. Встреча пройдет на арене Parc des Princes в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир — в 21.45 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«ПСЖ» подходит к матчу на серии из двух побед, а миланцы в выходные уступили дома «Ювентусу». Французский клуб с тремя очками идет на втором месте в группе F. «Милан», в активе которого два балла, располагается на третьей строчке.

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