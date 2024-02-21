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Судейство

21 февраля, 01:00

ПСВ — «Боруссия» Д: в ворота гостей назначен спорный пенальти. Сыграл ли Хуммельс в мяч?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото AFP

На 54-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Д сербский судья Срджан Йованович назначил 11-метровый удар в ворота гостей, решив, что Матс Хуммельс нарушил правила в своей штрафной площади. Люк де Йонг использовал этот шанс и сравнял счет (1:1).

Безусловно, решение рефери сразу вызвало споры и будет еще долго обсуждаться. На видеоповторах виден контакт левой ноги Хуммельса с мячом. Это для оппонентов Йовановича выглядит как неоспоримый аргумент против пенальти.

Можно лишь предположить: для судьи это не было игрой в мяч, а только контактом с мячом, касанием мяча. А затем Хуммельс, катясь по газону, срубил соперника. Значит, возникли основания для назначения 11-метрового удара. Вероятно, Йованович рассуждал таким образом.

Почему не вмешались видеоассистенты Нейц Кайтазович (Словения) и Иван Бебек (Хорватия)? Они могли согласиться с коллегой или не считать его решение очевидной и явной ошибкой, позволяющей вмешаться.

Лига чемпионов. 1/8 финала
20 февр, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
1:1
Боруссия Д

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
13
6
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