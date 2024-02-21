ПСВ — «Боруссия» Д: в ворота гостей назначен спорный пенальти. Сыграл ли Хуммельс в мяч?

На 54-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» Д сербский судья Срджан Йованович назначил 11-метровый удар в ворота гостей, решив, что Матс Хуммельс нарушил правила в своей штрафной площади. Люк де Йонг использовал этот шанс и сравнял счет (1:1).

Безусловно, решение рефери сразу вызвало споры и будет еще долго обсуждаться. На видеоповторах виден контакт левой ноги Хуммельса с мячом. Это для оппонентов Йовановича выглядит как неоспоримый аргумент против пенальти.

Можно лишь предположить: для судьи это не было игрой в мяч, а только контактом с мячом, касанием мяча. А затем Хуммельс, катясь по газону, срубил соперника. Значит, возникли основания для назначения 11-метрового удара. Вероятно, Йованович рассуждал таким образом.

Почему не вмешались видеоассистенты Нейц Кайтазович (Словения) и Иван Бебек (Хорватия)? Они могли согласиться с коллегой или не считать его решение очевидной и явной ошибкой, позволяющей вмешаться.