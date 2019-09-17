Промес открыл счет в матче «Аякс» — «Лилль»
22:21
Бывший нападающий «Спартака», игрок «Аякса» Квинси Промес забил гол на 18-й минуте матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля».
Защитник амстердамской команды Николас Тальяфико сделал мягкий навес в штрафную на Промеса, тот выиграл воздух у защитника французского клуба и пробил головой с близкого расстояния в правый нижний угол.
promes had all the time in the world for this pic.twitter.com/JD0BgRRBq1— kaz (@PsychoLoco4L) September 17, 2019
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