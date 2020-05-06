«Принесу попкорн и посмотрю финал ЧМ-2014». Боатенг красиво ответил на знаменитый гол Месси в ворота «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг опубликовал новый пост в Twitter, где вспомнил матч против «Барселоны» 5 лет назад.

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов-2014/15 форвард каталонцев Лео Месси легко обошел Боатенга и забил гол.

— Вот, пожалуйста — есть, над чем посмеяться в эти тяжелые дни, — написал Боатенг. — Тем временем я принесу попкорн... и посмотрю финал чемпионата мира 2014 года.

Вы можете перестать помечать меня сейчас? Я знаю, что сегодня 5 лет.

В финале ЧМ-2014 сборная Германии обыграла Аргентину со счетом 1:0.