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Пять лет издевательскому голу Месси в ворота «Баварии». Лео деклассировал оборону немецкого суперклуба

20:55
Лео Месси против «Баварии». Фото AFP
Лео Месси против «Баварии». Фото AFP
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6 мая 2015 года в матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (3:0, первая игра — 0:0) нападающий испанского клуба Лео Месси забил красивый гол.

Он легко прошел защитника немецкой команды Джерома Боатенга и перебросил мяч через голкипера Мануэля Нойера.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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