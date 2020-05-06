Пять лет издевательскому голу Месси в ворота «Баварии». Лео деклассировал оборону немецкого суперклуба
20:55
6 мая 2015 года в матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (3:0, первая игра — 0:0) нападающий испанского клуба Лео Месси забил красивый гол.
Он легко прошел защитника немецкой команды Джерома Боатенга и перебросил мяч через голкипера Мануэля Нойера.
? Ровно 5 лет назад Лео Месси уничтожил Джерома Боатенга.— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 6, 2020
На этот момент можно смотреть вечно ? pic.twitter.com/PhnyBRlUPK