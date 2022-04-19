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Сегодня, 13:05

Каземиро может пропустить матч «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Каземиро пропустит матч 33-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», сообщает журналист Хосе Луис Санчес в Twitter.

У футболиста мышечные проблемы. Он также может пропустить матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 30-летний француз провел 42 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал 4 результативные передачи.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 26 апреля в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/JLSanchez78/status/1516343580725592065?s=20&t=zBbNelE-5PBGI_esEJRt7g
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Реал
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