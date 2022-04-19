Каземиро может пропустить матч «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Каземиро пропустит матч 33-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», сообщает журналист Хосе Луис Санчес в Twitter.

У футболиста мышечные проблемы. Он также может пропустить матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 30-летний француз провел 42 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал 4 результативные передачи.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 26 апреля в 22:00 по московскому времени.