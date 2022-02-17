Президент «Реала» Перес готов уволить Анчелотти в случае невыхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен тем, что мадридцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1), сообщает Independent.

По данным источника, Перес был в ярости после поражения и готов уволить главного тренера Карло Анчелотти, если команда не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первую очередь Пересу не понравилось действия команды в атаке.

Сообщается, что Перес хочет, чтобы командой руководил наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23.00 (мск).