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Президент «Лиона»: «Полная неопределенность насчет матча с «Ювентусом»

14:44
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил, что определенности по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» пока нет.

— У нас полная неопределенность, — цитирует президента BFM. — На данный момент матч должен пройти, как запланировано, в Турине при пустых трибунах. Но я также знаю, что было предложено провести игру при пустых трибунах на Мальте. Ситуация постоянно меняется, УЕФА следует решениям правительств каждой страны.

Матч должен пройти 17 марта и начаться в 23.00 по московскому времени. В первой игре «Лион» победил 1:0. При этом из-за коронавируса приостановлены матчи чемпионата Италии. На территории всей страны объявлен карантин. Ряд игр еврокубков пройдет при пустых трибунах.

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