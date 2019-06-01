23:26 | Футбол — Лига чемпионов

Пранкер не может дождаться момента, когда женится на моделе, которая выбежала в финале ЛЧ

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Пранкер и автор провокационного канала в YouTube Виталий Здоровецкий прокомментировал эпизод финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", когда на поле выбежала женщина в черном купальнике.

Ею оказалась американская модель Кинси Волански. Девушка была в откровенном купальнике. Ее быстро остановили стюарды и доставили в подтрибунное помещение.

​– Не могу дождаться, чтобы жениться на тебе, – написа Здоровецкий.

Женщина в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

Результаты опроса

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Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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