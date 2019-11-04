Полузащитник «Лейпцига» выделил Ивановича и Дзюбу в составе «Зенита»

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Вы выиграли два матча, забив в них 14 мячей. Как вам удается не терять землю из-под ног?

— Это не очень сложно. Пы показали, что умеем в этих играх, хотя у нас не все получилось. Но во вторник мы можем показать большее.

— Ожидаете ли вы от «Зенита» такой же игры, как в Германии?

— Я не могу смотреть в будущее. Соперникам нужно побеждать, но нам тоже. Мы ориентируемся на себя, надо выполнять свой план с первой до последней секунды.

— Дзюба — высокий игрок. Как тренер вас настраивает на борьбу с ним?

— Его рост — 196 сантиметров, это габаритный, очень мощный игрок. Он в штрафной площади очень опасен но мы его нейтрализовали в Лейпциге. И если удастся и во вторник, то все будет нормально.

— Вы провели матчи со всеми командами в группе. Кто сильнее из них?

— Это очень ровная группа. При жеребьевке поняли, что каждый может обыграть каждого. Так и получается. Это равная группа. Когда мы показываем, что умеем, тогда обыграем любого.

— Кого выделите в составе «Зенита»?

— Не хочу выделять одного. Но Иванович играл в больших клубах, а это говорит о многом. (Гоша Чернов)

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