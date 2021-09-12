Польская бригада арбитров обслужит матч «Челси» — «Зенит»
Польский арбитр Бартош Франковски обслужит матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», информирует сайт УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Марчин Бонек и Якуб Винклер, а также резервный судья — Кшиштоф Якубик. В качестве ВАР выступит немец Марко Фриц, его ассистентом будет итальянец Марко Ди Белло.
Матч «Челси» — «Зенит» состоится в Лондоне 14 сентября (начало — в 22:00 мск.).
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