Тренера «Шерифа» задели слова Дирка Кайта о том, что команде нечего делать в Лиге чемпионов
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, как он отреагировал на слова бывшего форварда «Ливерпуля», «Фейеноорда» и «Фенербахче» Дирка Кайта. Ранее он заявил, что молдавскому клубу нечего делать в Лиге чемпионов.
«Зацепили эти слова, — цитирует Вернидуба SportArena. — Я уважаю Кайта как футболиста и как личность, но нужно думать, прежде чем что-то сказать. Не надо обижать другого, не зная и не видя игру человека или команды. Ну он-то великий, поэтому ему можно все».
«Шериф» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Соперниками чемпиона Молдавии будут «Реал», «Интер» и «Шахтер»
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, как он отреагировал на слова бывшего форварда «Ливерпуля», «Фейеноорда» и «Фенербахче» Дирка Кайта. Ранее он заявил, что молдавскому клубу нечего делать в Лиге чемпионов.
«Зацепили эти слова, — цитирует Вернидуба SportArena. — Я уважаю Кайта как футболиста и как личность, но нужно думать, прежде чем что-то сказать. Не надо обижать другого, не зная и не видя игру человека или команды. Ну он-то великий, поэтому ему можно все».
«Шериф» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Соперниками чемпиона Молдавии будут «Реал», «Интер» и «Шахтер».
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Дополнительная информация:
https://sportarena.com/football/vernidub-zadeli-slova-kujta-chto-sherifu-ne-mesto-v/
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