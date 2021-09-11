Тренера «Шерифа» задели слова Дирка Кайта о том, что команде нечего делать в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, как он отреагировал на слова бывшего форварда «Ливерпуля», «Фейеноорда» и «Фенербахче» Дирка Кайта. Ранее он заявил, что молдавскому клубу нечего делать в Лиге чемпионов.

«Зацепили эти слова, — цитирует Вернидуба SportArena. — Я уважаю Кайта как футболиста и как личность, но нужно думать, прежде чем что-то сказать. Не надо обижать другого, не зная и не видя игру человека или команды. Ну он-то великий, поэтому ему можно все».

«Шериф» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Соперниками чемпиона Молдавии будут «Реал», «Интер» и «Шахтер»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, как он отреагировал на слова бывшего форварда «Ливерпуля», «Фейеноорда» и «Фенербахче» Дирка Кайта. Ранее он заявил, что молдавскому клубу нечего делать в Лиге чемпионов.

«Зацепили эти слова, — цитирует Вернидуба SportArena. — Я уважаю Кайта как футболиста и как личность, но нужно думать, прежде чем что-то сказать. Не надо обижать другого, не зная и не видя игру человека или команды. Ну он-то великий, поэтому ему можно все».

«Шериф» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Соперниками чемпиона Молдавии будут «Реал», «Интер» и «Шахтер».