Голкипер «Локомотива» Гильерме после матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) в Instagram отметил, что команде не хватило совсем чуть-чуть.

«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», — написал Гильерме.