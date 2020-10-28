«Показали, что можем играть против любого соперника». Гильерме — о матче «Локомотив» — «Бавария»
01:28
Голкипер «Локомотива» Гильерме после матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) в Instagram отметил, что команде не хватило совсем чуть-чуть.
«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», — написал Гильерме.
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