Погба заявил, что «МЮ» не может позволить себе проиграть «Лейпцигу» и «Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, чего ждет от ближайших матчей команды в Лиге чемпионов и АПЛ.

Во вторник, 8 декабря, «МЮ» на выезде сыграет с «Лейпцигом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. 12 декабря красные дьяволы встретятся с «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ.

— Конечно, нас ждут две большие игры. У нас есть Лига чемпионов и у нас есть «Сити», — цитирует Погба официальный сайт «МЮ». — Мы понимаем, что это две важные и решающие встречи. Победа должна быть внутри нас всегда. Мы не можем позволить себе проиграть и радоваться поражению или ничьей. Мы должны всегда побеждать, это то, чего мы хотим.

После 10 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 19 баллов.