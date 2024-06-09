«Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о последних новостях, связанных с командой Михаила Галактионова.

Почему «Локо» продлил контракт с Галактионовым? Была ли альтернатива?

— «Локо» на два года продлил контракт с Галактионовым. Все логично? Михаил Михайлович заслужил новое соглашение?

— Ситуация следующая. По факту те задачи, которые стояли перед главным тренером, конечно, не были выполнены. Но, с другой стороны, можно говорить и о положительной динамике. Правда, я бы не стал петь дифирамбы Галактионову.

— Почему?

— Когда твой предшественник на этом посту не просто пустое место, а еще и со знаком минус, легко на его фоне выглядеть предпочтительнее.

— Вы сейчас про немецкую бригаду?

— Ну конечно. Заслужил ли Галактионов новый контракт? Тут надо ответить на следующий вопрос: а были ли на рынке другие кандидаты? Иными словами, кто, если не Михал Михалыч? Очевидного варианта не видно.

— По ходу весенней части сезона в «Локо» сватали Станислава Черчесова.

— Станислав Саламович — сильный, добротный тренер. Но это специалист с характером, который не позволит собой управлять. Так же, как и Юрий Палыч Семин. Галактионов же — человек, более готовый к диалогу. Он в этом плане больше устраивает менеджмент клуба.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы больше не увидим Дзюбу в РПЛ

— Клуб не продлил контракт с Дзюбой. О чем это прежде всего говорит? Токсичность Артема никуда не делась? Или все-таки есть вопросы к Галактионову, который мог бы эффективнее использовать такого нападающего?

— Тут нет какого-то одного объяснения. Надо смотреть на эту историю в комплексе. Считаю, на решение руководства клуба повлияло прежде всего то, что Артем не смог быстро восстановиться после травмы и набрать необходимые кондиции.

Можно много рассуждать о доверии или недоверии к нему со стороны Галактионова. Но когда Дзюба не испытывал проблем с «физикой», он, согласитесь, являлся игроком стартового состава. Так что дело тут в функциональной готовности. Просто форвард не смог выйти на свой прежний уровень. Все-таки для большого нападающего 35 лет — пограничный возраст.

— Мы еще увидим Дзюбу в клубе РПЛ?

— Честно говоря, мало в это верю. У Артема хорошая карьера, он поиграл в больших командах. И сейчас идти в нижнюю восьмерку, выступать за небольшие деньги... Не знаю. Мне кажется, ему это уже не надо. Тем более у Артема довольно удачно все получается в медийном пространстве. Возможно, он больше времени станет уделять уже этой сфере, в которой действительно востребован.

— В то же время в «Локо» может перейти нападающий Дмитрий Воробьев, который в этом сезоне забил восемь мячей в РПЛ за «Оренбург». Соответствует ли он уровню и амбициям москвичей?

— Считаю, в «Оренбурге» Воробьев проявил себя весьма неплохо. Мне нравилась его игра. Не могу сказать, что ему гарантирован первый номер в нападении «Локо». Думаю, мы увидим конкуренцию между Дмитрием и Тимуром Сулеймановым. А это поспособствует повышению уровня обоих форвардов.

Антон Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как можно было упустить Миранчука и Жемалетдинова?

— «Локо» решил не продлевать контракты с Жемалетдиновым и Миранчуком. Понимаете клуб, который не стал выходить за рамки потолка зарплат?

— Нельзя это понять! Во-первых, клуб теряет квалифицированных и сильных игроков. Во-вторых, это свои воспитанники, это история «Локо». Антон и Рифат вообще-то не изъявляли желания куда-то уходить. Считаю, тут надо было подходить индивидуально к вопросу продления контрактов. Понятно, что «Локо» установил правила, потолок. Но все-таки в любом правиле есть исключения. Тут следовало проявить гибкость. В общем, не понимаю, как можно было упустить и Жемалетдинова, и Миранчука. Это активы клуба во всех составляющих. Мне кажется, с имиджевой точки зрения для «Локомотива» это очень неприятная история.

— Ваш прогноз: где окажется Миранчук? Не в «Зените» ли?

— У него еще действует контракт с «Локо» до конца июня. Но с трудом верится, что ситуация как-то изменится. Вообще Антон хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате. Понятно, что в связи со сложившейся международной обстановкой говорить об Италии, Испании, Англии сейчас сложно. Но, например, та же Турция была бы ему интересна. Тем более что ведущие клубы этой страны готовы давать футболистам хорошие условия. Да и чемпионат там довольно серьезный.

— Жемалетдинов и ЦСКА. Верите в этот вариант?

— Насколько я знаю, переговоров между ЦСКА и Жемалетдиновым не было. А эта информация, думаю, появилась из-за того, что именно Марко Николич открыл Рифата на позиции «десятки» и практически всегда его использовал на этом месте. Кстати, Антон Миранчук у сербского специалиста больше действовал на краю.

При этом нужно учитывать, что ЦСКА — клуб, который внимательно прислушивается к пожеланиям тренера, но последнее слово оставляет за собой. Тут надо понимать, нравится или не нравится Жемалетдинов спортивному блоку армейцев.

— Значит, вы не удивитесь, если Жемалетдинов вновь воссоединится с Николичем?

— Логика в этом переходе есть. Лучшие годы своей карьеры Рифат провел при Марко. Ну и почему бы ЦСКА не усилиться квалифицированным полузащитником, тем более свободным агентом?

Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глушенков и «Зенит»

— Глушенков провел фантастический сезон, отдал 18 голевых передач. Нет опасений, что он может покинуть «Локо»? Недавно появилась информация о предметном интересе к нему со стороны «Спартака» и «Зенита».

— А тут все опять упирается в историю с потолком зарплат в «Локомотиве». По моей информации, у Глушенкова прописана в контракте фиксированная сумма выкупа. И если он или его представитель дадут понять клубу, что поступило определенное привлекательное предложение со стороны и что для сохранения игрока ему нужно поднять зарплату, как поведет себя «Локомотив»?

— Как?

— Если менеджмент и в этом случае не подойдет к вопросу индивидуально, то высока вероятность, что Глушенков тоже поменяет команду.

— А у самого Глушенкова финансовые запросы выросли?

— Это нормально для игроков. Тем более когда футболист показывает такой уровень, такую результативность. Глушенков сейчас на пике. Он один из лучших футболистов чемпионата. Почему бы не воспользоваться этой ситуацией? Не забывайте, век спортсмена короток. А возможность улучшить себе условия возникает не каждый сезон. Кто же будет отказываться от денег в наше время? Да и вообще — в любые времена. В этом нет ничего плохого.

— За «Локо» становится тревожно.

— Я уже где-то говорил: любое ограничение в одном клубе сразу дает преимущество конкуренту. Мол, ребят, ну окей: вы установили такие правила игры, они стали известны всем. Соперники же не дремлют. У них есть рычаги, на которые они могут нажать, надавить.

Сергей Пиняев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пиняев вряд ли перейдет в серьезный европейский клуб

— Стоит ли ждать от Сергея Пиняева прорыва в следующем сезоне? Или мы его в свое время перехвалили и на самом деле его игровой потолок не слишком высок?

— Всегда говорил о том, что мы слишком многого ждали от Сергея. Интересный, яркий игрок. В нашем чемпионате он будет котироваться довольно высоко. Но я не могу назвать Пиняева фундаментальным футболистом, который стабильно будет делать разницу. Ему не хватает физиологии, чтобы выйти на другой уровень и уехать в серьезный европейский клуб. Повторюсь, для РПЛ это добротный исполнитель. Но не считаю его системообразующим футболистом.

— Никита Салтыков, который летом присоединится к «Локо», интереснее Пиняева?

— Это футболисты примерно одного уровня. Возможно, Салтыков играет чуть разнообразнее. Он интересно смотрится и на позиции «десятки» или второго нападающего. А Пиняев ярко выраженный крайний хавбек.

Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему «Локо» отказался от Джикии?

— Есть объяснение, почему «Локомотив», по словам председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных, не рассматривал возможность приобретения Георгия Джикии?

— Я знаю, что представитель Джикии общался с клубом. Удивлен тем, что «Локо» отказался от услуг этого защитника. Георгий не просил ничего заоблачного, вписывался в бюджет «Локомотива». С учетом тех центральных защитников, которые сейчас есть в команде, его приобретение стало бы реальным усилением. Не понимаю, чем руководствовался менеджмент клуба.

— А может, все дело в том, что у Джикии, Миранчука и Жемалетдинова один агент — Вадим Шпинев?

— Нет, я так не думаю. Помимо этих ребят есть и другие игроки в команде, которые сотрудничают с Вадимом. История со сложными отношениями между гендиректором клуба Владимиром Леонченко и Вадимом Шпиневым давно в прошлом. Там все уже нормально. К сожалению, у меня нет объяснения, почему «Локо» отказался от услуг Джикии.

— Какую позицию железнодорожникам нужно усилить в первую очередь, чтобы претендовать на высокие места в будущем сезоне?

— Так... Жемалетдинов уже клуб покинул. У Антона Миранчука контракт действует до конца июня. Но с высокой долей вероятности и он из «Локо» уйдет. Поэтому, думаю, команде нужен еще один игрок в середину поля. Но вновь приходится говорить о потолке зарплат. Из-за него железнодорожники не смогут приобрести полузащитника уровня Рифата или Антона. Отсюда приходится сделать вывод, что команде будет крайне трудно выполнить задачу на сезон. Судите сами. Сложно, потеряв ведущих игроков и не найдя им замену, залезть в тройку призеров. Боюсь, миссия невыполнима...