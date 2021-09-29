Почеттино — о голе Месси: «Он впервые забил за мою команду, я должен был отпраздновать»
14:40
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал первый гол нападающего Лионеля Месси в составе команды.
«Обычно я не праздную голы, но сейчас я сделал это. 20 лет я смотрел, как Месси забивает, будучи моим соперником. Сейчас он забил за мою команду, так что я должен был отпраздновать», — приводит слова Почеттино Daily Mail.
28 сентября «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Клуб набрал 4 очка и занимает первое место в группе A.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10039457/PSG-boss-Mauricio-Pochettino-enjoys-right-end-Lionel-Messi-goal-Man-City-win.html
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