Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал первый гол нападающего Лионеля Месси в составе команды.

«Обычно я не праздную голы, но сейчас я сделал это. 20 лет я смотрел, как Месси забивает, будучи моим соперником. Сейчас он забил за мою команду, так что я должен был отпраздновать», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

28 сентября «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Клуб набрал 4 очка и занимает первое место в группе A.